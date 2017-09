Zmarł kard. Velasio De Paolis

W sobotę w Rzymie zmarł w wieku 81 lat emerytowany prefekt Prefektury Spraw Gospodarczych Stolicy Apostolskiej, kard. Velasio De Paolis. Po jego śmierci Kolegium Kardynalskie liczy 220 członków, w tym 120 elektorów.

Velasio De Paolis urodził się 19 września 1935 w Sonnino koło Rzymu. Święcenia kapłańskie przyjął 18 marca 1961 w Zgromadzeniu Misjonarzy św. Karola (skalabrynianów; CS). Ukończył cztery uniwersytety rzymskie, w tym dwa papieskie, był specjalistą w zakresie prawa kanonicznego i teologii moralnej.

W latach 1965-74 pełnił różne stanowiska w swym zgromadzeniu zakonnym, ostatnio jako jego prokurator generalny. Od 1971 pracował na uczelniach papieskich, m.in. od 1998 był dziekanem wydziału prawa kanonicznego „Urbanianum”. 30 grudnia 2003 Jan Paweł II mianował go sekretarzem Trybunału Sygnatury Apostolskiej i biskupem tytularnym Thelepte. Sakrę biskup-nominat przyjął 21 lutego 2004 r. 12 kwietnia 2008 Benedykt XVI powołał go na przewodniczącego Prefektury Spraw Gospodarczych Stolicy Apostolskiej. Urząd ten pełnił do 21 września 2011 roku. Ten sam papież w związku z sytuacją w zgromadzeniu Legionistów Chrystusa mianował go 9 lipca 2010 roku swym delegatem ds. z bardzo szerokim zakresem władzy. 20 listopada 2010 roku Benedykt XVI włączył go do Kolegium Kardynalskiego.

Zmarły kardynał był autorem licznych książek, artykułów i innych opracowań, przede wszystkim dotyczących prawa kanonicznego oraz brał czynny udział w życiu naukowym z tej dziedziny we Włoszech i za granicą. Jednocześnie był bardzo aktywny na płaszczyźnie życia duchowego, prowadził kursy z tego zakresu.

Po śmierci kard. Velasio De Paolis Kolegium Kardynalskie liczy 220 członków, w tym 120 uprawionych do udziału w ewentualnym konklawe. W gronie elektorów 19 mianował Jan Paweł II, 52 Benedykt XVI, zaś 49 Franciszek. Spośród 100 purpuratów nie posiadających już prawa do uczestnictwa w konklawe 65 mianował Jan Paweł II, 25 Benedykt XVI, zaś 11 Franciszek.

Najstarszymi wiekowo kardynałami są obecnie Kolumbijczyk José Pimiento Rodríguez (18 II 1919), Libańczyk Nasrallah Pierre Sfeir (15 V 1920) i Francuz Roger Etchegaray (25 IX 1922), najmłodszymi zaś Środkowoafrykańczyk Dieudonné Nzapalainga (ur. 14 III 1967), Tongańczyk Soane Patita Paini Mafi (ur. 19 XII 1961) i Urugwajczyk Daniel Fernando Sturla Berhouet SDB (4 VII 1959). Najdłuższy staż w Kolegium ma obecnie kard. R. Etchegaray, mianowany kardynałem 30 czerwca 1979. Ponadto należy pamiętać, że Benedykta XVI mianował kardynałem Paweł VI dnia 27 VI 1977 a Franciszka – św. Jan Paweł II w dniu 21 II 2001 r.