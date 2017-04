Życzenia Prymasa Polski na Wielkanoc 2017

„Niech ten świąteczny czas napełni nasze serca nadzieją, miłością i pokojem, abyśmy potrafili także innym głosić i zwiastować prawdę, że Pan zmartwychwstał” – mówi abp Wojciech Polak w video życzeniach opublikowanych tradycyjnie na stronie www.prymaspolski.pl i kanale YouTube archidiecezji gnieźnieńskiej.

Wracając do wielkopostnego przesłania papieża Franciszka metropolita gnieźnieński przypomina, że czas ten miał nas doprowadzić do bezpiecznego celu jakim jest Pascha Zmartwychwstania – zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią.

„Oto istota świąt paschalnych. Chrystus zmartwychwstał! Zwyciężył śmierć, grzech, obdarował nas nowością życia. Kobiety, które o poranku wielkanocnym przybiegły do grobu usłyszały pytanie: dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych. Nie ma Go tutaj. Zmartwychwstał, jak powiedział. Idźcie i oznajmijcie to Jego uczniom. One stały się pierwszymi apostołkami, które zaniosły radosną wiadomość o zmartwychwstaniu do uczniów Pana” – mówi Prymas Polski dodając, że i nas Kościół w Polsce zachęca w tym roku do tego, byśmy innym głosili, że Chrystus zmartwychwstał, że jest sensem i nadzieją naszego życia, że w Nim jest miłość, pokój i moc.

„Pragniemy zanieść pokój Chrystusowy w te wszystkie sytuacje naszego życia, które nas niepokoją, które napełniają nas lękiem, strachem, niepewnością. Pragniemy nieść pokój do zwaśnionych i pokłóconych, nieść pojednanie i przebaczenie tym, którzy go tak bardzo pragną i oczekują. Nieść nadzieję i radość zmartwychwstania wszystkim chorym i cierpiącym, wszystkim, którzy źle się mają, którzy przeżywają różne trudności. Nieść radosną wiadomość, że Pan żyje, że idzie z nami, że jest źródłem naszej siły, nadziei i radości” – mówi abp Polak, życząc, by świąteczny czas napełnił serca wszystkich miłością i pokojem.

Abyśmy – podkreśla dalej metropolita gnieźnieński – potrafili tę radosną nowinę o zmartwychwstaniu Jezusa zwiastować także innym pamiętając, że gdyby On nie zmartwychwstał, próżna byłaby nasza wiara, próżne przepowiadanie. „Chrystus zmartwychwstał i żyje z nami! Niech będzie naszą mocą, radością i siłą” – życzy na koniec Prymas Polski.