Żywa Korona Maryi na 300-lecie Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

W związku z tegorocznym jubileuszem 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, paulini z Jasnej Góry zachęcają do czynnego włączenia się w inicjatywę Żywa Korona Maryi. Zakonnicy mają nadzieję, że w ten sposób Polacy wprowadzą na nowo Maryję do swojego domu, rodziny, życia i stanie się Ona Królową wszystkich spraw. Patronat nad jubileuszem oraz akcją Żywa Korona Maryi objęła Konferencja Episkopatu Polski wraz z przewodniczącym – arcybiskupem Stanisławem Gądeckim.

– Dziś pragniemy ukoronować Maryję już nie złotymi koronami, ale naszym ewangelicznym życiem. Św. Ireneusz mówił: „Chwałą Boga [jest] żyjący człowiek”. Aby tak się stało potrzeba nam nawrócenia. Dlatego też chcemy złożyć Maryi nasze duchowe dary – to one najbardziej ukazują, czy Maryja króluje w naszym życiu – podkreślają organizatorzy na witrynie internetowej akcji.

Żywa Korona Maryi polega na podjęciu konkretnego zobowiązania duchowego np. spowiedzi po wielu latach, pojednania z kimś po długim konflikcie, postanowienia porzucenia alkoholu, narkotyków, pornografii, odmawiania codziennie 10 różańca, czytania Pisma Świętego czy innej duchowej lektury. To zobowiązanie należy wpisać na odwrocie swojego lub rodzinnego zdjęcia w formie papierowej i przysłać na Jasną Górę.

– To my tworzymy Żywą Koronę Maryi. Nasze oblicza, a w nich całe nasze życie i nasza historia wypisana na twarzach. Nasze pragnienia, przeżycia, szczęście i cierpienia widoczne w naszych oczach. Chcemy być obliczem Maryi – powiedział o. Tomasz Tlałka, z ramienia Jasnej Góry współodpowiedzialny za tę inicjatywę.

Do fotografii należy koniecznie dołączyć oświadczenie znajdujące się na stronie www.koronamaryi.pl.

Zdjęcia są sukcesywnie umieszczane na specjalnej tablicy i prezentowane w Kaplicy Matki Bożej podczas modlitwy Apelu Jasnogórskiego. Potem trafiają do Sali Ojca Kordeckiego na Jasnej Górze, tak by każdy mógł je odnaleźć, gdy w pielgrzymce przybędzie do Matki Bożej. – To symbol, że twoje życie zapisane jest w Sercu Maryi – dodał zakonnik.

W odpowiedzi na duchowy dar wypisany na odwrocie nadesłanego na Jasną Górę zdjęcia, Paulini przesyłają wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej, jako znak, że „jesteś Diamentem w Żywej Koronie Maryi”.

W związku z jubileuszem przygotowana została również specjalna aplikacja na smartfona „Diament z korony”. Pobierając ją można codziennie otrzymywać maryjną myśl przygotowaną przez różne osoby, kapłanów i świeckich, która pozwoli nawiązać głębszą relację z Matką Bożą. Do aplikacji dołączona jest funkcja komentowania myśli dnia, tak by dzielić się swoją wiarą. Tą drogą można również złożyć duchowy dar dla Maryi.

Jubileuszowy rok 300-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej zainaugurowano uroczystą Mszą św. 8 września w Bazylice jasnogórskiej pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Pierwsza koronacja Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej odbyła się 8 września 1717 roku. Ostateczną decyzję o koronacji podjął papież Klemens XI, który ofiarował również drogocenne korony. Było to pierwsze w świecie takie wydarzenie poza Rzymem.