Żywiec: drugie w historii święcenia diakonatu w konkatedrze

Biskup Roman Pindel udzielił 8 maja w żywieckiej konkatedrze w Żywcu święceń diakonatu sześciu alumnom, kończącym V rok studiów w krakowskim Wyższym Seminarium Duchownym. Były to drugie w historii diecezji bielsko-żywieckiej święcenia w żywieckiej świątyni.

Święcenia odbyły się poprzez nałożenie rąk biskupa i modlitwę. Wcześniej kandydaci na diakonów złożyli przyrzeczenia celibatu oraz posłuszeństwa biskupowi. Zobowiązali się także do codziennej modlitwy brewiarzowej. Diakoni otrzymali stułę diakońską oraz dalmatykę. Na znak posłania do głoszenia dobrej Nowiny ordynariusz podał kandydatom do kapłaństwa księgę słowa Bożego oraz przekazał pocałunek pokoju.

Biskup, który był w latach 2004-2011 ojcem duchownym w seminarium, a od 2011 do czasu wyboru na ordynariusza diecezji, w listopadzie 2013 roku, piastował urząd rektora tej placówki, osobiście poznał na początku formacji seminaryjnej wyświęconych w poniedziałek diakonów.

W homilii, nawiązując do mowy pożegnalnej Pawła w Milecie do prezbiterów Efezu z przeczytanego podczas liturgii fragmentu Dziejów Apostolskich, biskup zachęcił do uważnego wsłuchania się w słowa tego autorytetu.

Na przykładzie św. Pawła, który nie szczędził wysiłku i czasu, by przygotować przełożonych w Efezie, duchowny wskazał, jak słowa te można odnieść do sytuacji nowo wyświęconych diakonów.

„Za wami jest 5 lat formacji. Myślę, że przełożeni dołożyli tak wiele starań, że mogą o sobie powiedzieć na podobieństwo Pawła, że w dnie i w nocy nie przestawali ze łzami w oczach upominać każdego z was. Jest za wami duży wkład Kościoła w waszą formację. Takiego przygotowania na pewno nie ma żaden kandydat do małżeństwa czy kandydatka do konsekracji dziewic” – podkreślił, kreśląc przed kandydatami na diakonów najbliższą, czekającą ich przyszłość – praktyki w parafii, ukończenie studiów i praca magisterska.

„Podejmiecie w nowym miejscu posługę diakona w przekonaniu, że to Duch Święty ustanawia was w tym miejscu dla posługiwania słowem i dobrym czynem. Będziecie się po raz pierwszy w waszym posługiwaniu uczyć uległości wobec Ducha Świętego. Nie tylko słuchając przełożonych, ale także każdego natchnienia: co konkretnie w danym dniu, wobec konkretnego człowieka Bóg zamierzył przeze mnie uczynić” – dodał biskup i podkreślił, że diakoni służyć będą Kościołowi – własności Boga, wspólnocie zdobytej za wielką cenę – przez krew Jezusa Chrystusa.

Biskup przestrzegł, że bez dbałości o własny wzrost duchowy diakonów czeka „wypalenie, kryzys, rozdrażnienie, roszczenia, niezadowolenie, choroba, a czasami dysfunkcja – niezdolność do uczenie i przeciążonej pracy”.

Biskup zaapelował do przyszłych kapłanów, by szybko starali się dostrzec, co grozi powierzonym im uczniom i młodzieży. „Tu trzeba wielkiej mądrości” – zaznaczył. „Jeszcze bardziej niebezpieczne dla was jest spotkanie z tymi, którzy swoim życiem lub słowem mogą zatruć wasz zapał, zniechęcić do wytrwałości, zachęcić do bezczynności i beztroski i obojętności wobec potrzeb wiernych. To może być dla niektórych pierwszy sprawdzian, jak się zachować raczej według Ewangelii niż według podszeptów Złego” – dodał.

„W ręku Boga jest wasze posługiwanie. To On daje słowo i daje łaskę” – podkreślił biskup, polecając wyświęcanych diakonów „Bogu i słowu Jego łaski”.

Bp Pindel zaintonował litanię, przyzywając wstawiennictwa Wszystkich Świętych, podczas gdy sześciu kandydatów do święceń diakonatu leżało krzyżem przed ołtarzem.

Na koniec liturgii przedstawiciel nowo wyświęconych diakonów wypowiedział słowa wdzięczności pod adresem biskupów, przełożonych, rodziny oraz księży z rodzimych parafii.

Liturgię koncelebrowali biskup pomocniczy Piotr Greger oraz biskup senior Tadeusz Rakoczy oraz kilkudziesięciu innych kapłanów. W świątyni modlili się także alumni diecezji bielsko-żywieckiej z poszczególnych roczników, a także rodziny, przyjaciele i znajomi nowych diakonów.

Do święceń diakonatu alumni przygotowywali się bezpośrednio przez uczestnictwo w tygodniowych rekolekcjach. Nowo wyświęceni diakoni podejmą w ciągu najbliższego roku posługę w parafiach swojej diecezji i równocześnie rozpoczną ostatni okres formacji, przygotowujący ich do święceń kapłańskich.

Klerycy, którzy przystąpili dziś do święceń diakonatu, rozpoczęli formację w krakowskim Wyższym Seminarium Duchownym w 2012 roku. Pierwszy rok rozpoczęło wówczas 50 alumnów z archidiecezji krakowskiej i diecezji bielsko-żywieckiej. Obecnie rocznik liczy 27 osób. Patronem rocznika jest bł. Michał Sopoćko – kapłan, wieloletni spowiednik św. s. Faustyny.

Pierwsze w historii diecezji święcenia diakonatu w konkatedrze żywieckiej odbyły się w 1997 roku.