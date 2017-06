Żywiec: pierwszy w historii miasta Marsz dla Życia i Rodziny

Dziękujmy Panu Bogu za dar własnego życia, podziękujmy naszym rodzicom za to, że pozwolili się nam urodzić – zaapelował bp Piotr Greger rozpoczynając Marsz dla Życia i Rodziny w Żywcu. W pochodzie, który przeszedł po raz pierwszy ulicami miasta nad Sołą i Koszarawą, uczestniczyło około 2 tysięcy osób.

Kilkukilometrową trasę do żywieckiego amfiteatru pokonały licznie przybyłe rodziny z małymi dziećmi, członkowie wspólnot z terenu Żywca, przedstawiciele Ruchu Światło-Życie i Domowego Kościoła. Pierwszy w historii Żywca Marsz dla Życia i Rodziny, którego głównym organizatorem była Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea” z żywieckiej parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, rozpoczął się na rynku od występów artystycznych.

Jak zaznaczył na wstępie ks. Grzegorz Gruszecki z konkatedry, niedzielna uroczystość Trójcy Przenajświętszej uświadamia, że Bóg jest rodziną. „Niech ten marsz będzie radosnym i pięknym manifestowaniem tego, że jesteśmy ludźmi, którzy dziękują Bogu za dar rodziny, którzy chcą modlić się o pokój, jedność rodzin i potrzebną siłę” – podkreślił proboszcz.

Zanim wyruszono na ulice Żywca, na scenie wystąpił młodzieżowy zespół złożony z członków wspólnoty „Galilea”, a przedstawiciele Francesco Team z Rychwałdu zaprezentowali pantomimę o stworzeniu świata. Zachęcano do wspólnych tańców i rozdawano wyprawki z logo marszu dla kobiet w ciąży. Liczne osoby tańczyły z flagami i zachęcały przechodniów do włączenia się do pokojowej i apolitycznej manifestacji na rzecz życia i rodziny.

Przed wymarszem burmistrz Żywca Antoni Szlagor podziękował za liczną frekwencję i wymodloną piękną pogodę. „Dziękuję, żeście się oderwali od tych telewizorów i komputerów” – stwierdził.

Bp Piotr Greger inaugurując marsz, przypomniał, że jeśli prawo do życia nie jest zagwarantowane, to wszystkie inne prawa człowieka tracą racje istnienia. „To prawo naturalne i niezbywalne” – wyjaśnił. „Dlatego chcemy dziś podziękować Bogu za dar własnego życia, ale też chcemy podziękować naszym rodzicom, bez względu na to, czy żyją czy nie, za to, że pozwolili się nam urodzić” – podkreślił. „Chcemy przejść przez Żywiec, aby zaświadczyć, że jesteśmy po stronie wartości, jakimi są życie i rodzina. Rodzina rozumiana naturalnie, klasycznie, żeby to było jasne!” – powiedział duchowny, który wyruszył wraz z innymi na kilkukilometrową trasę marszu.

Rozśpiewany, kolorowy pochód dotarł do Amfiteatru pod Grojcem. Tu sprawowana była Eucharystia pod przewodnictwem biskupa Piotra Gregera w ramach Diecezjalnego Dnia Wspólnoty. Modlitwa była częścią obchodów 25-lecia diecezji bielsko-żywieckiej oraz nawiązywała do 30. rocznicy śmierci założyciela Ruchu Światło-Życie, sługi Bożego Franciszka Blachnickiego.

Po liturgii odbył się piknik rodzinny z atrakcjami dla najmłodszych, pieczeniem kiełbasy oraz koncertem zespołu muzyki chrześcijańskiej „Dzień Dobry”.