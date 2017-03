Zza klauzury na Jasną Górę – spotkanie sióstr przełożonych

Na co dzień nie opuszczają swych klasztorów, są jednak wyjątki. Na Jasnej Górze trwa 9. Zebranie Plenarne Konferencji Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce. Gościem specjalnym spotkania jest prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. W ponad 80 klasztorach w Polsce, za klauzurą żyje ok. 1400 sióstr.

Wspólnoty kontemplacyjne objęte klauzurą papieską to takie, których członkinie mogą wychodzić poza klasztor jedynie w przypadkach określonych prawem.

Po 66. latach papież Franciszek skierował do mniszek specjalny dokument zatytułowany „Szukajcie Oblicza Bożego”. Kard. Joao Braz de Aviz, podkreślił, że jest on dowodem miłości i tego jak Ojciec Święty ceni życie kontemplacyjne w dzisiejszym świecie. – To jest ta cząstka sióstr, które zrozumiały jak Bóg jest wielki, jak kocha, że trzeba Mu wszystko oddać i temu poświęciły czas, ciało i całe swoje życie. To jest fundamentalne dla wszystkich, dla których Bóg już się nie liczy – powiedział Prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego.

Gość z Watykanu podkreślił, że zakony kontemplacyjne są „zasadniczą cząstką Kościoła, oblubienicami Chrystusa ukrzyżowanego”. – Dziś bardzo potrzebujemy ich obecności, tego ukazywania Boga w dzisiejszym świecie – powiedział kard. Joao Braz de Aviz.

Purpurat przyznał, że na Jasnej Górze jest po raz pierwszy i bardzo chciał poznać miejsce, w którym Polacy okazują Matce Bożej szczególną cześć.

Konstytucja apostolska papieża Franciszka „Vultum Dei quaerere” została opublikowana w lipcu ubiegłego roku. W dokumencie Ojciec święty prosi o wprowadzenie zmian mających na celu odnowienie tradycji monastycznych, m.in. formacji, modlitwy, słowa Bożego, sakramentów Eucharystii i Pojednania, życia we wspólnocie, autonomii, klauzury, ciszy czy ascetyzmu.

W 14-punktowym dokumencie wprowadzono nowe normy kanoniczne dotyczące sposobu życia zakonnic klauzurowych.

Spotkania z udziałem przedstawicielek niemal wszystkich klasztorów odbywają się na Jasnej Górze co trzy lata. Ich celem jest wspólne spojrzenie na to jak wygląda życie kontemplacyjne we wspólnotach, jak rozwijają się zgromadzenia.

Tematem tegorocznego zebrania, jest hasło roku duszpasterskiego: „Idźcie i głoście”. – Może się komuś wydawać to dziwne, jak siostry klauzurowe mają „iść i głosić”, ale my także, jak cały Kościół, jesteśmy w drodze do innego życia – zauważyła matka Weronika Sowulewska, przewodnicząca Konferencji Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych. Dodała, że „ten ciągły ruch, to podążanie do przodu jest też wpisane w życie kontemplacyjne, klauzurowe”. – Mamy głosić, dawać świadectwo swoją obecnością o tym, że Bóg jest, że jest miłością – podkreśliła kamedułka.

– Właściwie te słowa wypełniamy wobec siebie nawzajem, co wcale nie jest łatwe, bo całe życie żyjemy we wspólnocie zamkniętej, więc być dla siebie nawzajem świadkiem, głosić to co głosi Ewangelia czyli miłość, przebaczenie, służbę, to wcale nie jest łatwe – uważa s. Joanna od Niepokalanej, karmelitanka bosa z Gniezna.

Przełożone zakonów kontemplacyjnych tworzą Konferencję Wyższych Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych, która powstała w 1956 r. z inicjatywy Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Miało to skonsolidować zakony klauzurowe w obliczu prześladowań ówczesnych władz. W 1994 r. Stolica Apostolska zatwierdziła statut Konferencji. Obecnie jej przewodniczącą jest kamedułka m. Weronika Sowulewska z klasztoru w Złoczewie niedaleko Kalisza.